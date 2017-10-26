Сирийская армия обеспечила безопасность двух гумконвоев ООН в Дераа

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Сирийская армия обеспечила безопасность двух гуманитарных конвоев ООН в провинции Дераа, 147 тонн помощи доставлены в Телль-Гехаб и Эль-Джизе, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в САР.

"Правительственными силами Сирийской Арабской Республики во взаимодействии с Центром по примирению обеспечена безопасность проведения двух гуманитарных конвоев ООН. В населённые пункты Телль-Гехаб и Эль-Джизе провинции Дераа, находящихся в южной зоне деэскалации, доставлена гуманитарная помощь общим весом 147 тонн: продовольствие и хозяйственные принадлежности", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Центр по примирению в САР "в очередной раз обращает внимание лидеров вооруженной оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, на необходимость оказания помощи международным организациям в обеспечении доставки гуманитарной помощи непосредственно до мирных жителей зон деэскалации".

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