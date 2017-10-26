Российские саперы за сутки уничтожили более 960 снарядов в Дейр-эз-Зоре

Военная техника сирийской армии во время наступления к востоку от города Дейр-эз-Зор в районе кладбищ. Архивное фото

Военная техника сирийской армии во время наступления к востоку от города Дейр-эз-Зор в районе кладбищ. Архивное фото

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские саперы за сутки уничтожили более 960 взрывоопасных предметов при разминировании сирийского Дейр-эз-Зора и окрестностей, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в САР.

"За сутки проверено 33 гектара территории города и его окрестностей, шесть километров дорог, тридцать пять зданий, обнаружено и уничтожено 963 взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что всего за период работы Международного противоминного центра ВС РФ в районе Дейр-эз-Зор "проверено 741 гектар местности, 183 километра дорог, 1522 здания, обнаружен и уничтожен 37 517 взрывоопасных предметов. Среди разминированных сооружений и зданий 11 социально значимых объектов: больница, университет, две школы, три электростанции, два здания станций телерадиовещания".

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