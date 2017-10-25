РФ представит в СБ ООН идеи по объективности расследования химатак в Сирии

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. РФ в сжатые сроки представит в СБ ООН конкретные идеи о том, что следует предпринять для подлинной объективности расследования химатак в Сирии, говорится в заявлении МИД России.

"Подтверждаем намерение в сжатые сроки после получения доклада представить на рассмотрение СБ конкретные соображения о том, что следует предпринять, дабы не на словах, а на деле обеспечить подлинную независимость, объективность и профессионализм в расследовании преступлений с использованием отравляющих веществ", — говорится в документе МИД РФ.

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