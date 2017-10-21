Путин и Эрдоган положительно оценили работу в рамках астанинского процесса

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что главы двух государств обсудили "перспективы проведения очередной, седьмой встречи по Сирии в казахстанской столице в конце октября". "Затронуты практические вопросы дальнейшей координации усилий по урегулированию ситуации в Сирии", — добавили в пресс-службе.
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