Сирийский снаряд упал на контролируемой Израилем территории

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт — РИА Новости. Снаряд, выпущенный с сирийской территории, упал на контролируемой Израилем части Голанских высот, не причинив ущерба, сообщила армейская пресс-служба.

Израильские военные считают, что, как и в большинстве подобных инцидентов, произошел случайный перелет ракет или мин через разделительную линию в ходе боев между правительственными силами и отрядами оппозиции.

"Снаряд, выпущенный из Сирии, разорвался на открытой местности в северной части Голанских высот. Информации о пострадавших не поступало", — сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Об ответных действиях армия пока не говорит. Обычно на обстрелы, в том числе случайные, израильтяне реагируют огнем по позициям сирийских правительственных войск.