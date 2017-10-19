В Сирию с начала военной операции вернулись более миллиона мирных жителей

ХМЕЙМИМ (Сирия), 19 окт — РИА Новости. С начала операции по уничтожению террористов в Сирии к местам постоянного проживания вернулись более 1 миллиона мирных жителей, сообщает Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

"Результатом развития мирных процессов в Сирии стало возвращение из-за рубежа более 232 тысяч беженцев с сентября 2015 года, из которых около 143 тысяч вернулись в свои дома в этом году. Кроме того, с начала 2017 года из лагерей внутреннеперемещенных лиц, от родственников и знакомых в свои дома на освобожденные от боевиков территории вернулись более 480 тысяч сирийцев", — говорится в сообщении.

Всего с начала операции по уничтожению террористов, которая проходит при поддержке ВКС, в свои дома вернулись более 1,065 миллиона мирных жителей.

"После себя террористы оставили разрушенными тысячи жилых домов, школ, медучреждений, заводов, и других объектов инфраструктуры в сирийских городах. Для их восстановления только российской помощи недостаточно. Для скорейшего восстановления мирной жизни и возвращения сотен тысяч беженцев в свои дома требуется консолидация усилий всего мирового сообщества. Тем более сегодня для этого созданы все необходимые условия", — отмечают российские военные.

Центр по примирению готов оказывать необходимое содействие в этом.