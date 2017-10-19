Тридцать участников бандформирований сдались властям Сирии под Алеппо

АЛЕППО (Сирия), 19 окт — РИА Новости. Тридцать участников незаконных вооруженных формирований покинули подконтрольные боевикам районы и сдались правительственным войскам на северо-востоке провинции Алеппо при посредничестве российских военных из Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС).

По словам одного из сдавшихся участников бандформирований, взять в руки оружие их вынудили главари слабеющих террористических группировок.

"Нусра ("Джебхат ан-Нусра")* не давала нам уйти. Мы несколько лет жили рядом с ними, они заставляли нас работать на них. Но теперь у них кончаются силы и они дали нам оружие в руки, хотели заставить воевать. Больше ждать было нельзя, мы дождались ночи и сбежали", — рассказал он на условиях анонимности.

По просьбе сирийских властей представители ЦПВС обеспечили безопасный проезд сдавшихся боевиков в город Алеппо, где им предстоит заполнить заявления на нормализацию статуса.

В соответствии с указом президента Сирии Башара Асада процесс нормализации статуса могут пройти все жители районов, подконтрольных боевикам, включая тех, кто участвовал в боях на стороне боевиков. Нормализовать статус можно лишь один раз. Прошедший эту процедуру гражданин Сирии получает возможность начать жизнь с чистого листа, при этом в обмен на гарантированную президентом амнистию он обязуется не принимать участие в незаконных вооруженных формированиях.

Для контроля данного процесса в Дамаске создана Комиссия по примирению, работу которой президент Сирии курирует лично. На сегодняшний день более 20 тысяч граждан страны стали участниками данного процесса.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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