Белый дом обвинил Дамаск в препятствии усилиям по освобождению Ракки

ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила на брифинге, что Дамаск и поддерживающие его силы препятствуют американским усилиям по освобождению Ракки.

"Когда коалиция и партнерские силы окружили их (террористов — ред.), ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация — ред.) использовали граждан в качестве живого щита и убили тех, кто попытался сбежать", — сказала Сандрес.

По ее словам, США "привержены стабилизации ситуации в освобожденных в Сирии областях".

"К сожалению, сирийский режим и те, кто его поддерживают, препятствуют усилиям по освобождению Ракки. Вместо того, чтобы фокусироваться на борьбе с ИГ*, поддерживающие режим силы атаковали наших партнеров и попытались помешать попыткам освобождения сирийского народа", — сказала Сандерс.

По ее мнению, "освобождение Ракки ознаменует собой новую фазу в сирийском конфликте", и США "продолжат стремиться к деэскалации насилия" в Сирии.

Как сообщалось накануне, арабо-курдские отряды SDF, пользующиеся поддержкой США, взяли под контроль Ракку и проводят в городе операцию по зачистке территории и разминированию. Боевики уже не оказывают организованного сопротивления, но в городе могут оставаться так называемые "спящие ячейки" террористов.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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