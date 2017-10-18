Около шести тысяч боевиков ИГ* уничтожены в Ракке, сообщили в коалиции США

ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. При освобождении сирийского города Ракка от ИГ* были уничтожены около шести тысяч боевиков, сообщил спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ* Бретт Макгерк.Twitter, сопроводив запись фотографией группы пленных боевиков ИГ*.
Во вторник коалиция сообщила, что от ИГ* освобождено около 90% Ракки, еще около сотни боевиков пока остаются в отдельных районах города, который ранее считался неофициальной столицей группировки.
По словам Макгерка, коалиция уже приготовила гуманитарную помощь жителям города и готова помогать местным силам обезвреживать взрывные устройства, оставленные ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России