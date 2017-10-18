Около шести тысяч боевиков ИГ* уничтожены в Ракке, сообщили в коалиции США

ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. При освобождении сирийского города Ракка от ИГ* были уничтожены около шести тысяч боевиков, сообщил спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ* Бретт Макгерк.

"ИГ* потеряла около шести тысяч террористов Ракке, многие сдались (в плен). Когда-то жестокие, сейчас (террористы) жалкие и проигравшие", — написал Макгерк в Twitter , сопроводив запись фотографией группы пленных боевиков ИГ*.

Во вторник коалиция сообщила, что от ИГ* освобождено около 90% Ракки, еще около сотни боевиков пока остаются в отдельных районах города, который ранее считался неофициальной столицей группировки.

В то же время "Сирийские демократические силы", которые проводили операцию по освобождению Ракки при помощи коалиции, уже заявили об успешном завершении боевых действий и разгроме террористов.

По словам Макгерка, коалиция уже приготовила гуманитарную помощь жителям города и готова помогать местным силам обезвреживать взрывные устройства, оставленные ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России