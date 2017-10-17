США продолжат искать точки соприкосновения с Россией в Сирии, заявил Госдеп

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты продолжат взаимодействовать с Россией в Сирии и искать точки соприкосновения в области борьбы с ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) и восстановления страны после освобождения от террористов, заявила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.
Представитель госдепа добавила, что США будут двигаться в этом направлении со своими партнерами по коалиции и с Россией. "Мы будем искать области общих интересов один на один с Россией", — сказала Науэрт.
Она сообщила, что сейчас сирийская Ракка освобождена на 90%. После полного освобождения там предстоит длительный период восстановления, отметила Науэрт.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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