США продолжат искать точки соприкосновения с Россией в Сирии, заявил Госдеп

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты продолжат взаимодействовать с Россией в Сирии и искать точки соприкосновения в области борьбы с ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) и восстановления страны после освобождения от террористов, заявила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"США продолжают общаться с Россией. Мы не будем отрицать это. По поводу прекращения огня, например. Он поддерживался по большей степени, начиная со 2 июля. Это позволило коалиции направить свои силы в этом направлении, направить гуманитарную помощь и персонал. И это гигантский шаг — помочь поставкам воды, обеспечить гуманитарную помощь, вернуть электричество в дома, детей в школу", — сказала Науэрт.

Представитель госдепа добавила, что США будут двигаться в этом направлении со своими партнерами по коалиции и с Россией. "Мы будем искать области общих интересов один на один с Россией", — сказала Науэрт.

Она сообщила, что сейчас сирийская Ракка освобождена на 90%. После полного освобождения там предстоит длительный период восстановления, отметила Науэрт.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.