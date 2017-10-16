Сирийский Дейр-Фур присоединился к режиму прекращения боевых действий

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населённого пункта Дейр-Фур провинции Хомс в Сирии, находящегося в зоне деэскалации, сообщается на сайте Минобороны РФ.

"Подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населённого пункта Дейр-Фур провинции Хомс, находящегося в зоне деэскалации №2", — говорится в сообщении.

Отмечается, что офицерами Центра по примирению враждующих сторон проведена рабочая встреча с членами Комитета национального примирения зоны деэскалации №4 и представителями администрации населённых пунктов Умм-Батна, Набъа-Эс-Сахар и Гадир-Эль-Бустан провинции Эль-Кунейтра, находящихся под контролем вооруженной оппозиции. В ходе встречи выработаны предложения по открытию очередного гуманитарного коридора Умм-Батна – Джаба. Предложения направлены правительству Сирии.

Добавляется, что российским Центром по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населённом пункте Дейр Эль-Бакт провинции Дераа. Согласно сообщению Минобороны, проживающим в нем беженцам доставлено 2 тонны продовольствия и предметов первой необходимости. При содействии местной администрации нуждающимся семьям оказана адресная помощь. В ходе гуманитарной акции российскими военными медиками оказана помощь 106 местным жителям, в том числе 40 детям.

Уточняется, что российскими военными медиками совместно с сирийскими врачами проведена медицинская гуманитарная акция в поликлинике медицинского университета "Халеб" города Алеппо, в ходе которой 56 местным жителям, в том числе 22 детям, оказана амбулаторная медицинская помощь.

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