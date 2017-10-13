В конце сентября три тысячи боевиков ИГ* пытались прорваться вглубь Сирии

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В конце сентября главари террористической группировки "Исламское государство"* предприняли попытку масштабного контрнаступления вглубь Сирии, в котором участвовало около трех тысяч боевиков, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"В конце сентября главарями ИГИЛ была предпринята попытка масштабного контрнаступления вглубь территории Сирии, в котором участвовало около трех тысяч боевиков. Эта группировка создавалась в том числе за счет переброски отрядов из Ирака", — сказал он.

* Террористическая организация, запрещенная в России.