Премьер Сирии заявил о восстановлении 400 заводов в стране

ДАМАСК, 12 окт — РИА Новости. Восстановлены 400 заводов в Сирии, которые были разграблены и разрушены во время войны, заявил сирийский премьер-министр Имад Хамис на плановом собрании в центральном банке Сирии в Дамаске.

"Восстановлены 400 заводов, а также ежедневно стали отправляться на экспорт одежда и продукты с момента прекращения поставок семь лет назад. В добавок к этому количество экспортных контейнеров увеличено на 100%", — приводит слова премьера сирийское национальное агентство САНА

По словам премьера, экспортный оборот приносит государству 18 миллиардов сирийских фунтов, данные экономические показатели помогают поддерживать сирийскую валюту.

Хамис, обращаясь к руководителям банков, потребовал от них проводить прозрачную стратегию в финансовом секторе и предпринять необходимые меры для модернизации банков в стране.