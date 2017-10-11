Действия США в Сирии дают боевикам время на переброску сил, заявил эксперт

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Действия Соединенных Штатов Америки дают международным террористам группировки ИГ* возможность передышки, а также маневра силами и средствами на территории Сирии, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник запаса Виктор Мураховский.
В Пентагоне ранее отвергли заявления российских военных, отметив, что "цель наших стран одна — победить террористическую группировку "Исламское государство"* в Сирии и восстановить нормальную жизнь в стране".
"Фактические действия США приводят к тому, что ИГ* либо получает передышку, либо они позволяют террористам маневрировать силами и средствами на земле, где происходят реальные сражения за контроль над населенными пунктами, территориями, нефтяными и газовыми месторождениями", — заявил в среду РИА Новости Мураховский.
"Что касается американцев. Есть объективные данные, от которых никуда не денешься. Они резко снизили интенсивность ударов по тем территориям, которые контролируются ИГ* в Ираке, и одновременно резко нарастили интенсивность своих действий на территории Сирии. Я имею в виду восточную долину реки Евфрат", — сказал военный эксперт.
По его мнению, американская "поддержка формирований SDF ("Сирийских демократических сил") не исключает того факта, что ИГ* по-прежнему там удерживает ключевые позиции, в том числе в Ракке, которая осаждается уже несколько месяцев".
"Американцы могут заявлять что угодно. В фундаменте этих заявлений должны лежать какие-то объективные факты, подтверждения, данные, которые американцы не могут предоставить, потому что их нет", — заключил Мураховский.
В частности, по сообщению российского оборонного ведомства, именно оттуда 2-3 октября выехали 600 боевиков, добрались до южной зоны деэскалации, где по "странному" совпадению получили гуманитарную помощь, привезенную туда, в теории, для мирного населения. Настоящие же беженцы из лагеря Рукбан, как заявляли в Минобороны России, фактически являются "живым щитом" американской базы в Эт-Танфе. По самым минимальным оценкам, там в настоящее время находятся более 60 тысяч женщин и детей из Ракки и Дейр-Эз-Зора, "к которым американцы не подпускают гуманитарные конвои ни от сирийского правительства, ни от Иордании, ни от ООН и других международных организаций".
*Террористическая организация, запрещенная в России
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