Действия США в Сирии дают боевикам время на переброску сил, заявил эксперт

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Действия Соединенных Штатов Америки дают международным террористам группировки ИГ* возможность передышки, а также маневра силами и средствами на территории Сирии, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник запаса Виктор Мураховский.

Ранее в среду официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российское военное ведомство прогнозирует попытку срыва мирного соглашения в южной зоне деэскалации в Сирийской Арабской Республике после перемещения туда 600 боевиков и двух колонн с медикаментами. По его словам, "вся ответственность за такой саботаж мирного процесса будет нести исключительно американская сторона".

В Пентагоне ранее отвергли заявления российских военных, отметив, что "цель наших стран одна — победить террористическую группировку "Исламское государство"* в Сирии и восстановить нормальную жизнь в стране".

"Фактические действия США приводят к тому, что ИГ* либо получает передышку, либо они позволяют террористам маневрировать силами и средствами на земле, где происходят реальные сражения за контроль над населенными пунктами, территориями, нефтяными и газовыми месторождениями", — заявил в среду РИА Новости Мураховский.

По его словам, данные, которые озвучивает официальный представитель Минобороны России, подтверждены объективными фактами: воздушным фото- и видеоконтролем, а также иными разведданными, "на основании которых делаются такие сообщения и такие выводы".

"Что касается американцев. Есть объективные данные, от которых никуда не денешься. Они резко снизили интенсивность ударов по тем территориям, которые контролируются ИГ* в Ираке, и одновременно резко нарастили интенсивность своих действий на территории Сирии. Я имею в виду восточную долину реки Евфрат", — сказал военный эксперт.

По его мнению, американская "поддержка формирований SDF ("Сирийских демократических сил") не исключает того факта, что ИГ* по-прежнему там удерживает ключевые позиции, в том числе в Ракке, которая осаждается уже несколько месяцев".

"Американцы могут заявлять что угодно. В фундаменте этих заявлений должны лежать какие-то объективные факты, подтверждения, данные, которые американцы не могут предоставить, потому что их нет", — заключил Мураховский.

Минобороны России обнародовало в среду спутниковые снимки лагеря беженцев Рукбан, расположенного в подконтрольной американцам зоне Эт-Танф, откуда, по данных российских военных, крупные группы боевиков "просачиваются" в сирийские зоны деэскалации.

В частности, по сообщению российского оборонного ведомства, именно оттуда 2-3 октября выехали 600 боевиков, добрались до южной зоны деэскалации, где по "странному" совпадению получили гуманитарную помощь, привезенную туда, в теории, для мирного населения. Настоящие же беженцы из лагеря Рукбан, как заявляли в Минобороны России, фактически являются "живым щитом" американской базы в Эт-Танфе. По самым минимальным оценкам, там в настоящее время находятся более 60 тысяч женщин и детей из Ракки и Дейр-Эз-Зора, "к которым американцы не подпускают гуманитарные конвои ни от сирийского правительства, ни от Иордании, ни от ООН и других международных организаций".