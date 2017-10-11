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Война в Сирии
Война в Сирии

Действия США в Сирии дают боевикам время на переброску сил, заявил эксперт

13:5211.10.2017
(обновлено: 13:53 11.10.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУдар Военно-космических сил России по позициям ИГ у Дейр-эз-Зора. Архивное фотоУдар Военно-космических сил России по позициям ИГ у Дейр-эз-Зора. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Действия Соединенных Штатов Америки дают международным террористам группировки ИГ* возможность передышки, а также маневра силами и средствами на территории Сирии, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник запаса Виктор Мураховский.

Сирийские беженцы в лагере Рукбан на границе Иордании с Сирией. Архивное фото
© AP Photo
Опубликованы фото лагеря беженцев в Сирии, откуда "просачиваются" боевики
Ранее в среду официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российское военное ведомство прогнозирует попытку срыва мирного соглашения в южной зоне деэскалации в Сирийской Арабской Республике после перемещения туда 600 боевиков и двух колонн с медикаментами. По его словам, "вся ответственность за такой саботаж мирного процесса будет нести исключительно американская сторона".

В Пентагоне ранее отвергли заявления российских военных, отметив, что "цель наших стран одна — победить террористическую группировку "Исламское государство"* в Сирии и восстановить нормальную жизнь в стране".

"Фактические действия США приводят к тому, что ИГ* либо получает передышку, либо они позволяют террористам маневрировать силами и средствами на земле, где происходят реальные сражения за контроль над населенными пунктами, территориями, нефтяными и газовыми месторождениями", — заявил в среду РИА Новости Мураховский.

Бойцы отряда народного ополчения Соколы пустыни демонстрируют флаг запрещенной в РФ ИГИЛ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Минобороны не получили ответ, как ИГ* прошло через подконтрольную США зону
По его словам, данные, которые озвучивает официальный представитель Минобороны России, подтверждены объективными фактами: воздушным фото- и видеоконтролем, а также иными разведданными, "на основании которых делаются такие сообщения и такие выводы".

"Что касается американцев. Есть объективные данные, от которых никуда не денешься. Они резко снизили интенсивность ударов по тем территориям, которые контролируются ИГ* в Ираке, и одновременно резко нарастили интенсивность своих действий на территории Сирии. Я имею в виду восточную долину реки Евфрат", — сказал военный эксперт.

По его мнению, американская "поддержка формирований SDF ("Сирийских демократических сил") не исключает того факта, что ИГ* по-прежнему там удерживает ключевые позиции, в том числе в Ракке, которая осаждается уже несколько месяцев".

"Американцы могут заявлять что угодно. В фундаменте этих заявлений должны лежать какие-то объективные факты, подтверждения, данные, которые американцы не могут предоставить, потому что их нет", — заключил Мураховский.

Американский бронеавтомобиль Ошкош конвоируется в расположение Сирийских демократических сил. 19 сентября 2017
© AFP 2017 / Delil Souleiman
В Минобороны не исключили срыва мирного соглашения в Сирии из-за США‍
Минобороны России обнародовало в среду спутниковые снимки лагеря беженцев Рукбан, расположенного в подконтрольной американцам зоне Эт-Танф, откуда, по данных российских военных, крупные группы боевиков "просачиваются" в сирийские зоны деэскалации.

В частности, по сообщению российского оборонного ведомства, именно оттуда 2-3 октября выехали 600 боевиков, добрались до южной зоны деэскалации, где по "странному" совпадению получили гуманитарную помощь, привезенную туда, в теории, для мирного населения. Настоящие же беженцы из лагеря Рукбан, как заявляли в Минобороны России, фактически являются "живым щитом" американской базы в Эт-Танфе. По самым минимальным оценкам, там в настоящее время находятся более 60 тысяч женщин и детей из Ракки и Дейр-Эз-Зора, "к которым американцы не подпускают гуманитарные конвои ни от сирийского правительства, ни от Иордании, ни от ООН и других международных организаций".

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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