Египет готов присоединиться к астанинскому процессу, заявил посол в России

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Египет прикладывает все возможные усилия для того, чтобы найти решение сирийского кризиса, и готов присоединиться к астанинскому процессу в качестве наблюдателя, заявил РИА Новости посол АРЕ в России Мохаммед эль-Бадри.
"Для меня не было бы сюрпризом, если мы присоединимся, потому что мы определенно прикладываем все усилия в попытке найти решение этого кризиса. Если нас пригласят, мы будем участвовать, тем более что египетские усилия привели к тому, что некоторые оппозиционные группы объединились и выступили с унифицированным документом и дорожной картой больше года назад", — сказал посол.
Точная дата очередного раунда переговоров пока не определена. Ранее Лаврентьев заявлял, что его планируется провести в конце октября.