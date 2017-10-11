Египет готов присоединиться к астанинскому процессу, заявил посол в России

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Египет прикладывает все возможные усилия для того, чтобы найти решение сирийского кризиса, и готов присоединиться к астанинскому процессу в качестве наблюдателя, заявил РИА Новости посол АРЕ в России Мохаммед эль-Бадри.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев заявил, что потенциально среди тех стран, которые могут стать наблюдателями в астанинском процессе, — Китай, ОАЭ, Египет, а также Ирак и Ливан — "соседние страны, ведущие совместную борьбу с терроризмом". По его словам, этот вопрос будет решаться по дипломатическим каналам.

"Для меня не было бы сюрпризом, если мы присоединимся, потому что мы определенно прикладываем все усилия в попытке найти решение этого кризиса. Если нас пригласят, мы будем участвовать, тем более что египетские усилия привели к тому, что некоторые оппозиционные группы объединились и выступили с унифицированным документом и дорожной картой больше года назад", — сказал посол.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. По итогам шестого раунда международной встречи по Сирии в Астане 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

Точная дата очередного раунда переговоров пока не определена. Ранее Лаврентьев заявлял, что его планируется провести в конце октября.