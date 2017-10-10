Более 90 тысяч жителей Дейр-эз-Зора за неделю из-за боев покинули свои дома

ООН, 10 окт – РИА Новости. Более 90 тысяч жителей сирийской провинции Дейр-эз-Зор бежали из своих домов за последнюю неделю из-за операции против террористов "Исламского государства"* (ИГ*, запрещена в РФ). Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"С 1 по 8 октября около 95 тысяч человек, как сообщалось, были перемещены в 60 районов провинции (Дейр-эз-Зор) и прилегающих провинций Аль-Хасака, Ракка и Алеппо из-за боев", — заявил Дюжаррик на брифинге во вторник.

Представитель генерального секретаря также указал на то, что 15 тысяч жителей города Аль-Маядин и окружающих районов не имеют доступа к медицинским услугам, как сообщается, из-за серии авиаударов по городу, которые привели к тому, что все больницы и пункты медобслуживания в городе перестали функционировать.

Ранее осведомленный источник на месте сообщил РИА Новости, что правительственные войска наступают на террористов в Дейр-эз-Зоре с нескольких направлений, уже удалось зачистить от террористов часть деревень вдоль Евфрата. В самом городе Дейр-эз-Зор, по данным источника, террористы несут большие потери.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.