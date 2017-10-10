Боевики ИГ* бегут из жилых кварталов Дейр-эз-Зора, сообщил источник

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 10 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) бегут из захваченных жилых кварталов сирийского Дейр-эз-Зора, опасаясь полного окружения, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Террористы ИГ*, боясь полного окружения, группами пытаются сбежать из жилых районов Дейр-эз-Зора в сторону Букемаля. Зафиксированы небольшие колонны внедорожников и неудачные попытки форсирования Евфрата с западного берега на восточный при помощи плавсредств ",- рассказал собеседник агентства.

По его словам, правительственные войска наступают с нескольких направлений. Уже удалось зачистить от террористов часть деревень вдоль Евфрата.

В самом городе Дейр-эз-Зор, по данным источника, террористы несут большие потери, армия САР развивает наступление при поддержке ВКС РФ.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Министерство обороны РФ Удары ВКС РФ по позициям боевиков ИГ*, вторгшихся в провинцию Дейр-эз-Зор

Как сообщало во вторник Минобороны РФ, за последние сутки в Сирии российской авиацией было нанесено 182 удара по международным террористам. Так, около 70 боевиков уничтожены в результате авиаударов в районе сирийского Меядина. Кроме того, в районе населенного пункта Хатла провинции Дейр-эз-Зор уничтожен командный пункт ИГ*, уничтожено 34 боевиков, прибывших из Ирака.

* Террористическая организация, запрещенная в России.