АФИНЫ, 9 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что страны ЕС не готовы участвовать в восстановлении Сирии.
По его словам, ЕС увязывает свое участие в восстановлении с началом процесса политического перехода, согласно терминологии, согласованной в Женеве.
Однако Чижов отметил, что все же некоторую помощь Сирии европейские страны оказывают. "Кое-какие вещи они делают. Участие в гуманитарной помощи – финансируют, через ооновские структуры в основном, эту помощь. Это правда. Естественно, активно участвуют там, где могут, в международной группе поддержки друзей Сирии", — сказал постпред РФ.
Однако, по его словам, в переговоры в Астане и Женеве напрямую Евросоюз пока не подключается.
"Они, конечно, хотят — это по-человечески понятно — свой профиль повысить, но преодолеть эту увязку с началом политического перехода пока не смогли. Посмотрим, что будет", — добавил дипломат.
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