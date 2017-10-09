Чижов заявил, что страны ЕС не готовы участвовать в восстановлении Сирии

АФИНЫ, 9 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что страны ЕС не готовы участвовать в восстановлении Сирии.

"На данный момент политической готовности стран-членов Евросоюза принять полноформатное участие в постконфликтном восстановлении Сирии нет", — сказал Чижов российским журналистам в кулуарах делового саммита ЕС-Евразия-Китай в Афинах.

По его словам, ЕС увязывает свое участие в восстановлении с началом процесса политического перехода, согласно терминологии, согласованной в Женеве.

Однако Чижов отметил, что все же некоторую помощь Сирии европейские страны оказывают. "Кое-какие вещи они делают. Участие в гуманитарной помощи – финансируют, через ооновские структуры в основном, эту помощь. Это правда. Естественно, активно участвуют там, где могут, в международной группе поддержки друзей Сирии", — сказал постпред РФ.

Однако, по его словам, в переговоры в Астане и Женеве напрямую Евросоюз пока не подключается.

"Они, конечно, хотят — это по-человечески понятно — свой профиль повысить, но преодолеть эту увязку с началом политического перехода пока не смогли. Посмотрим, что будет", — добавил дипломат.

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