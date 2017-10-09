Лавров и Тиллерсон обсудили зоны деэскалации в Сирии и политурегулирование

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном обсудил функционирование созданных в Сирии зон деэскалации и процесс политического урегулирования, говорится в комментарии МИД РФ.

В ведомстве сообщили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

"Собеседники обменялись мнениями по ситуации в Сирии, включая перспективы взаимодействия России и США по обеспечению функционирования созданных там зон деэскалации и продвижению процесса политического урегулирования конфликта. С российской стороны также указывалось на необходимость бескомпромиссной борьбы с окопавшимися на сирийской земле террористическими группировками при неукоснительном соблюдении принципа территориальной целостности страны", — говорится в комментарии МИД РФ.