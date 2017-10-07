Коалиция заявила о нанесении 26 ударов по боевикам ИГ* в Ираке и Сирии

ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) за минувшие сутки нанесла 26 воздушных ударов по позициям боевиков в Ираке и Сирии, говорится в поступившем в субботу в РИА Новости заявлении штаба.
В Ираке было осуществлено 6 бомбардировок, в ходе которых также были уничтожены тактические подразделения, транспортные средства, склады с оружием и принадлежавшее боевикам здание, говорится в заявлении.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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