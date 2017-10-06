Лавров отметил роль Саудовской Аравии и Египта в урегулировании в Сирии

АСТАНА, 6 окт — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров отметил роль Эр-Рияда и Каира в консолидации оппозиции Сирии и заявил, что Москва будет приветствовать такой же подход всех заинтересованных сторон.

"Сейчас, например, нам всем оказывает очень серьезную помощь Саудовская Аравия, которая взялась объединить разрозненные группы оппозиционеров, включая так называемую и эр-риядскую группу, и московскую, и каирскую группу. Напомню, что есть еще астанинская группа, несколько встреч оппозиции проходили в столице Казахстана. Параллельно в этом же направлении работают наши египетские коллеги. И они сыграли очень важную роль в обеспечении договоренности по двум из четырех зон деэскалации", — сказал Лавров на пресс-конференции.

"Так что, видите, без формального участия в астанинском процессе целый ряд государств реально помогает его успеху. И мы будем приветствовать такое же конструктивное отношение со стороны всех, кто готов внести свой полезный вклад", — добавил Лавров.

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