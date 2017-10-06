АСТАНА, 6 окт — РИА Новости. Москва уверена, что предстоящие переговоры по Сирии в Астане будут продуктивными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, в ходе последней встречи в Астане по Сирии были приняты также "пять документов сугубо практических, нацеленных на конкретные шаги на земле между странами-гарантами". Он отметил, что "это очень хороший, конкретный результат".
"Я убежден, что очередная встреча в Астане, как и все предыдущие, с помощью наших казахстанских хозяев также будет продуктивной", — сказал Лавров.
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