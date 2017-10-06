АСТАНА, 6 окт — РИА Новости. Москва уверена, что предстоящие переговоры по Сирии в Астане будут продуктивными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается вопроса ожидаемого прорыва от очередного астанинского форума, вы знаете, смотря что считать прорывом. Последняя встреча была предельно конкретной, она конкретизировала параметры зон деэскалации в Идлибе, которая является наиболее сложной", — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым.

По словам Лаврова, в ходе последней встречи в Астане по Сирии были приняты также "пять документов сугубо практических, нацеленных на конкретные шаги на земле между странами-гарантами". Он отметил, что "это очень хороший, конкретный результат".

"Я убежден, что очередная встреча в Астане, как и все предыдущие, с помощью наших казахстанских хозяев также будет продуктивной", — сказал Лавров.

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