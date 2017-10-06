В Казахстане надеются на пользу переговоров в Астане для Сирии

АСТАНА, 6 окт — РИА Новости. Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов надеется, что успехи, достигнутые в ходе переговоров по Сирии в Астане, помогут в урегулировании ситуации в этой стране.

"Именно здесь (в ходе астанинского процесса — ред.) стали проявляться контуры международного взаимодействия с участием ключевых факторов в борьбе с терроризмом, что привело к созданию знаменитых четырех зон деэскалации на территории Сирии. Мы ожидаем, что эти усилия в дальнейшем приведут к всеобъемлющему политическому урегулированию на сирийской многострадальной земле прежде всего на площадке Женевы под эгидой ООН", — сказал Абдрахманов в ходе международного форума выпускников МГИМО.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. По итогам шестого раунда международной встречи по Сирии в Астане 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии.