В Пентагоне заявили, что не имеет значения, кто освободит Сирию от ИГ*

ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Для США не имеет значения, кто, правительственные войска или силы оппозиции, освободит Сирию от группировки "Исламское государство"*, заявил директор комитета начальников штабов генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

"Приоритет – полное устранение ИГ в долине реки Евфрат (в Сирии – ред.). Думаю, что мы нейтрально относимся к тому, кто это делает до тех пор, пока эта работа проводится и она эффективна", — заявил Маккензи на брифинге.

Заявление представителя Пентагона последовало на фоне успехов сирийской армии, которая сумела освободить от террористов ИГ один из их последних оплотов Дей-эз-Зор.

Ранее США не раз критиковали власти Сирии за неэффективную, по их мнению борьбу с ИГ и обвиняли Дамаск в том, что его действия стали "магнитом для террористов".

* Террористическая организация, запрещенная в России.