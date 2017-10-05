В коалиции США посоветовали "спросить русских" о "случайных" атаках ИГ*

ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости. В коалиции США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* отвергли обвинения со стороны Минобороны РФ в пособничестве террористам в Сирии и посоветовали спрашивать Москву о "случайных" атаках боевиков.

"У коалиции одна миссия – разгром ИГ* в Ираке и Сирии. Обвинения в пособничестве (террористам) полностью лживы и вам бы стоило спросить русских об этих "странных" атаках", — заявили РИА Новости в пресс-службе коалиции.

По данным Минобороны РФ, серия атак боевиков террористической группировки ИГ* на правительственные войска в Сирии была совершена из зоны, где расположена военная миссия США. Официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил в среду, что Минобороны России предупредило США, что если они считают случайными последние атаки ИГ*, то Россия может уничтожить все эти "случайности" в подконтрольной им зоне в Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России