Минобороны опубликовало видео ударов по ИГ* в Сирии

Ту-95МС во время нанесения ударов по объектам террористов в Сирии

Ту-95МС во время нанесения ударов по объектам террористов в Сирии

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео ударов российской авиации по позициям "Исламского государства"* в Сирии, сообщает РЕН ТВ.

На видео запечатлено уничтожение живой силы противника и одного из командных пунктов.

Как сообщил ранее официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, за последние двое суток российские ВКС ликвидировали 304 боевика, среди которых семь полевых командиров ИГ*.

Кроме этого, были уничтожены три командных пункта, девять опорных пунктов боевиков, восемь танков, три артиллерийские установки, 17 внедорожников с крупнокалиберным вооружением, а также четыре склада с боеприпасами.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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