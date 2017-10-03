Минобороны опубликовало видео ударов по ИГ* в Сирии

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео ударов российской авиации по позициям "Исламского государства"* в Сирии, сообщает РЕН ТВ.
Как сообщил ранее официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, за последние двое суток российские ВКС ликвидировали 304 боевика, среди которых семь полевых командиров ИГ*.
Кроме этого, были уничтожены три командных пункта, девять опорных пунктов боевиков, восемь танков, три артиллерийские установки, 17 внедорожников с крупнокалиберным вооружением, а также четыре склада с боеприпасами.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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