Россия зафиксировала два нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки два нарушения режима прекращения огня, турецкие — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два случая стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Хомс — один. Турецкой частью представительства зафиксировано пять нарушений в провинциях: Дамаск — три, Идлиб — одно, Хама — одно", — говорится в бюллетене.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Сообщается, что за сутки медицинскую помощь получили 63 местных жителя.

*Террористическая организация, запрещена в России

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