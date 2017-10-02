Россия зафиксировала два нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки два нарушения режима прекращения огня, турецкие — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
Сообщается, что за сутки медицинскую помощь получили 63 местных жителя.
*Террористическая организация, запрещена в России
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