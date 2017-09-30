Российские саперы разминировали два тоннеля ИГ* под трассой у Дейр-эз-Зора

Сирийская армия и бойцы народного ополчения во время наступления в районе Джафра в Дейр-эз-Зоре, 20 сентября

Сирийская армия и бойцы народного ополчения во время наступления в районе Джафра в Дейр-эз-Зоре, 20 сентября

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 30 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сводный отряд российских саперов обнаружил и разминировал два тоннеля, прокопанных боевиками террористической группировки "Исламское государство"* под трассой между городом Дейр-эз-Зор и аэродромом, сообщил РИА Новости источник в штабе операций города.

"Российские саперы разминировали два тоннеля террористов, прокопанных под трассой между аэродромом и городом", — сказал собеседник агентства.

По его словам, взрывчатки в тоннелях хватило бы для подрыва дороги. Если бы террористы подорвали тоннель, они смогли бы отрезать наземное сообщение с городом.

Передовые отряды сирийской армии 5 сентября прорвали трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора с западного направления и практически сразу перешли в наступление на восточных окраинах города. Прорвав окружение базы ВВС, 10 сентября правительственные войска прорвали кольцо ИГ* на главном южном въезде в Дейр-эз-Зор, обеспечив безопасность трассы, идущей из Пальмиры.

После, выбив террористов со стратегических высот на юго-западе города, армии Сирии удалось выйти к западному берегу реки Евфарт и форсировать ее, тем самым вытесняя отряды террористов в направлении иракской границы и создавая кольцо вокруг захваченных ИГ* жилых кварталов Дейр-эз-Зора.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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