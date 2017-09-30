Российские саперы разминировали два тоннеля ИГ* под трассой у Дейр-эз-Зора

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 30 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сводный отряд российских саперов обнаружил и разминировал два тоннеля, прокопанных боевиками террористической группировки "Исламское государство"* под трассой между городом Дейр-эз-Зор и аэродромом, сообщил РИА Новости источник в штабе операций города.
По его словам, взрывчатки в тоннелях хватило бы для подрыва дороги. Если бы террористы подорвали тоннель, они смогли бы отрезать наземное сообщение с городом.
После, выбив террористов со стратегических высот на юго-западе города, армии Сирии удалось выйти к западному берегу реки Евфарт и форсировать ее, тем самым вытесняя отряды террористов в направлении иракской границы и создавая кольцо вокруг захваченных ИГ* жилых кварталов Дейр-эз-Зора.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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