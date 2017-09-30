"Двойная игра" США в Сирии: заявления о борьбе с ИГ* расходятся с делом

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Ровно два года назад Россия объявила о начале операции ВКС РФ по борьбе с террористами в Сирии. За это время российской авиации совместно с сирийской армией удалось остановить наступление "Исламского государства"*, освободить обширные территории страны от боевиков (одна их самых значимых побед – установление контроля над Алеппо) и предотвратить развал страны.
Борьбу с терроризмом как цель своих операций в стране, где война идет уже седьмой год, декларируют и Соединенные Штаты. Однако слова американского военного командования зачастую расходятся с их действиями.
"Дружба" со всеми
"Факт, к сожалению, налицо, и он очень тревожный. А именно: мы убедились в очередной раз, что американская сторона, декларируя, вербально заявляя о том, что она заинтересована в ликвидации ИГ* и победе над террористами в Сирии, фактически некоторыми своими действиями демонстрирует обратное, что все-таки некие политические и геополитические задачи для Вашингтона важнее того, что задекларировано в плане приверженности контртеррористической борьбе", — прокомментировал ситуацию замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Объяснений от американской стороны относительно произошедшего, по его словам, так и не последовало.
В международной коалиции по борьбе с ИГ утверждения о взаимодействии с боевиками назвали ложными. Официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков, в свою очередь, назвал предоставленные российским военным ведомством доказательства "абсолютно объективными и конкретными".
Неоднозначную политику Вашингтон проводит и по отношению к курдскому населению. Вашингтон поддерживает проводимые преимущественно курдскими "Сирийскими демократическими силами" (SDF) без согласия Дамаска операции по освобождению от ИГ* районов в Ракке и Дейр-эз-Зоре. Тем не менее, идею автономии сирийских курдов в Вашингтоне категорически не приемлют.
Да и сами по себе поставки вооружений в регион урегулирование конфликта не приближают: оружие может попасть и попадает в руки террористов. В Пентагоне, впрочем, заверяют, что контролируют "конечное использование" оружия, которое поставляет сирийской оппозиции. Представитель оборонного ведомства США Мишель Балданса сообщила РИА Новости, что источник закупок вооружения для "проверенных групп сирийской оппозиции" выбирается на основе критериев Пентагона с учетом наилучшего соответствия вооружения поставленной задаче, эффективности для министерства обороны США и с учетом "действующих контрактов".
С подобной точкой зрения согласна советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина. "Россия в гораздо большей степени, чем США, заинтересована в урегулировании сирийского конфликта, это очевидно. Официально американцы также борются с террористами в этой стране, однако, задачу свержения правительства Сирии в Вашингтоне не отменяли. Поэтому нередко, американцы заигрывают с другими силами, в том числе с радикальными, в надежде использовать их в дальнейшем против правительства Башара Асада", — рассказала РИА Новости востоковед.
По мнению бывшего главы центра исследований Вооруженных сил Египта генерала Гамаля Мазлюма, Вашингтон поддерживает сирийскую оппозицию с целью продлить сирийский кризис. "Они не стремятся оказывать необходимое давление на оппозицию и региональных игроков, чтобы они двигались в направлении политического урегулирования и прекращения кровопролития", — убежден он.
"С потерей ИГ* не убита идея"
Эксперты, впрочем, чрезмерного оптимизма в этой связи не испытывают. Супонина подчеркнула, что на разгроме ИГ* борьба с терроризмом в этой стране не закончится: "есть еще другие террористические организации, в частности, "Джебхат-ан-Нусра"*, которая контролирует провинцию Идлиб и борьба с которой потребует дополнительных усилий".
Кроме того, по ее словам, боевики самого ИГ подготовились к будущим поражениям и выработали тактику ухода. "К сожалению, не все боевики этой группировки будут уничтожены, многие переберутся в другие страны, в том числе в Европу. Террористическая организация в ближайшее время потеряет ряд опорных пунктов и штаб-квартир в Сирии, однако, говорить о ее полном уничтожении, на мой взгляд, было бы слишком оптимистично", — убеждена Супонина.
Что касается противостояния между официальным Дамаском и оппозицией, эксперт не исключает новый виток гражданской войны после "преодоления общей беды в лице ИГ". "Говорить о всеобъемлющем политическом урегулировании, конечно, пока нельзя… "Джебхат ан-Нусра"*, "Ахрар аш-Шам", "Джейш аль-Ислам" — все эти группировки никаким образом не уживутся с режимом Башара Асада", — полагает Демиденко.