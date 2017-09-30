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Война в Сирии
Война в Сирии

"Двойная игра" США в Сирии: заявления о борьбе с ИГ* расходятся с делом

10:2430.09.2017
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкВид на район Джафра в Дейр-эз-Зоре. Архивное фотоВид на район Джафра в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Ровно два года назад Россия объявила о начале операции ВКС РФ по борьбе с террористами в Сирии. За это время российской авиации совместно с сирийской армией удалось остановить наступление "Исламского государства"*, освободить обширные территории страны от боевиков (одна их самых значимых побед – установление контроля над Алеппо) и предотвратить развал страны.

Борьбу с терроризмом как цель своих операций в стране, где война идет уже седьмой год, декларируют и Соединенные Штаты. Однако слова американского военного командования зачастую расходятся с их действиями.

"Дружба" со всеми

Удар Военно-космических сил России по позициям ИГ у Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Два года русского оружия в Сирии
Об одном из последних подобных случаев рассказали на этой неделе в российском Минобороны. Ведомство опубликовало аэрофотосъемку районов дислокации боевиков ИГ* севернее сирийского города Дейр-эз-Зор. На ней отчетливо видна техника подразделений специального назначения США в опорных пунктах, ранее оборудованных террористами. При этом вокруг этих объектов отсутствуют какие-либо следы штурма, боестолкновений с боевиками или воронок от ударов авиации международной коалиции.

"Факт, к сожалению, налицо, и он очень тревожный. А именно: мы убедились в очередной раз, что американская сторона, декларируя, вербально заявляя о том, что она заинтересована в ликвидации ИГ* и победе над террористами в Сирии, фактически некоторыми своими действиями демонстрирует обратное, что все-таки некие политические и геополитические задачи для Вашингтона важнее того, что задекларировано в плане приверженности контртеррористической борьбе", — прокомментировал ситуацию замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Объяснений от американской стороны относительно произошедшего, по его словам, так и не последовало.

В международной коалиции по борьбе с ИГ утверждения о взаимодействии с боевиками назвали ложными. Официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков, в свою очередь, назвал предоставленные российским военным ведомством доказательства "абсолютно объективными и конкретными".

Дым после авиаудара сил коалиции в Ракке. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Несостоятельна: МИД России раскритиковал стратегию США по борьбе с ИГ*
Помощь боевикам со стороны Соединенных Штатов, похоже, носит системный характер: военно-дипломатический источник ранее заявил РИА Новости, что в августе ВВС США из района Дейр-эз-Зора эвакуировали на север Сирии свыше 20 полевых командиров и приближенных к ним террористов ИГ. При этом собеседник агентства отметил, что августовская эвакуация была не первой. Представитель международной коалиции, в свою очередь, эту информацию опроверг.

Неоднозначную политику Вашингтон проводит и по отношению к курдскому населению. Вашингтон поддерживает проводимые преимущественно курдскими "Сирийскими демократическими силами" (SDF) без согласия Дамаска операции по освобождению от ИГ* районов в Ракке и Дейр-эз-Зоре. Тем не менее, идею автономии сирийских курдов в Вашингтоне категорически не приемлют.

Да и сами по себе поставки вооружений в регион урегулирование конфликта не приближают: оружие может попасть и попадает в руки террористов. В Пентагоне, впрочем, заверяют, что контролируют "конечное использование" оружия, которое поставляет сирийской оппозиции. Представитель оборонного ведомства США Мишель Балданса сообщила РИА Новости, что источник закупок вооружения для "проверенных групп сирийской оппозиции" выбирается на основе критериев Пентагона с учетом наилучшего соответствия вооружения поставленной задаче, эффективности для министерства обороны США и с учетом "действующих контрактов".

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Россия пресекает попытки США тормозить борьбу с ИГ* в Сирии, заявили в МИД
Доцент Института общественных наук РАНХиГС, востоковед Сергей Демиденко объяснил, почему для Вашингтона подобная "двойная игра" — в порядке вещей. "Это суть американской политики на Ближнем Востоке — поддерживать и тех, и этих. Добиваются они только того, что, во-первых, они создают систему издержек и противовесов, когда и союзники находятся в узде, и некие оппозиционные структуры тоже не очень усиливаются. В случае поддержки внутренней оппозиции они просто добиваются того, что ежели какой-то прогнивший режим падет, то у них уже есть некая структура, которая будучи лояльна американцам, подхватит выпавшее знамя и опять возглавит страну. Для них главное – лояльность в регионе по отношению к ним", — поделился своим мнением с РИА Новости эксперт.

С подобной точкой зрения согласна советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина. "Россия в гораздо большей степени, чем США, заинтересована в урегулировании сирийского конфликта, это очевидно. Официально американцы также борются с террористами в этой стране, однако, задачу свержения правительства Сирии в Вашингтоне не отменяли. Поэтому нередко, американцы заигрывают с другими силами, в том числе с радикальными, в надежде использовать их в дальнейшем против правительства Башара Асада", — рассказала РИА Новости востоковед.

По мнению бывшего главы центра исследований Вооруженных сил Египта генерала Гамаля Мазлюма, Вашингтон поддерживает сирийскую оппозицию с целью продлить сирийский кризис. "Они не стремятся оказывать необходимое давление на оппозицию и региональных игроков, чтобы они двигались в направлении политического урегулирования и прекращения кровопролития", — убежден он.

Два года операции российских ВКС в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Два года операции российских ВКС в Сирии

"С потерей ИГ* не убита идея"

Наступление правительственных сил на Мосул в Ираке. Архивное фото
© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye
Победа над ИГ* может принести ЕС больше террора, считает представитель ОБСЕ
Но, несмотря на все эти препятствия, которые осложняют урегулирование многолетнего конфликта, все больше жителей сирийских городов возвращаются к уже, казалось бы, забытой жизни без ИГ. Так, к освобожденным от гнета террористов сирийских городов в ближайшие несколько недель, по словам губернатора провинции Мохаммеда ас-Самра, может присоединиться и сирийский Дейр эз-Зор.

Эксперты, впрочем, чрезмерного оптимизма в этой связи не испытывают. Супонина подчеркнула, что на разгроме ИГ* борьба с терроризмом в этой стране не закончится: "есть еще другие террористические организации, в частности, "Джебхат-ан-Нусра"*, которая контролирует провинцию Идлиб и борьба с которой потребует дополнительных усилий".

Кроме того, по ее словам, боевики самого ИГ подготовились к будущим поражениям и выработали тактику ухода. "К сожалению, не все боевики этой группировки будут уничтожены, многие переберутся в другие страны, в том числе в Европу. Террористическая организация в ближайшее время потеряет ряд опорных пунктов и штаб-квартир в Сирии, однако, говорить о ее полном уничтожении, на мой взгляд, было бы слишком оптимистично", — убеждена Супонина.

Американские военные в Сирии. Архивное фото
© AP Photo / Arab 24 network
Минобороны ждет от США объяснений, с кем воюют американские военные в Сирии
Демиденко не сомневается: "ежели не будет ИГ*, значит, будет кто-то другой, благо, кандидатов в Сирии на должность ИГ хоть отбавляй". "Как говорил Кутузов, "с потерей Москвы не потеряна Россия". С потерей ИГ* не убита идея. Вокруг идеи радикального ислама кооперируется либо униженные и оскорбленные, либо люди, которые считают, что нынешний мировой порядок устроен как-то не так, то есть идейные фигуры. Фактически идея радикального ислама в каком-то смысле заменила левую парадигму на Ближнем Востоке. Все обиженные под знаменами радикального ислама выступают за свои права, потому как официальный ислам у них ассоциируется с коррупцией, предательством, кумовством и так далее", — считает востоковед.

Что касается противостояния между официальным Дамаском и оппозицией, эксперт не исключает новый виток гражданской войны после "преодоления общей беды в лице ИГ". "Говорить о всеобъемлющем политическом урегулировании, конечно, пока нельзя… "Джебхат ан-Нусра"*, "Ахрар аш-Шам", "Джейш аль-Ислам" — все эти группировки никаким образом не уживутся с режимом Башара Асада", — полагает Демиденко.

Результаты операций ВКС России и коалиции во главе с США в Сирии
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