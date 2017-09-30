"Двойная игра" США в Сирии: заявления о борьбе с ИГ* расходятся с делом

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Ровно два года назад Россия объявила о начале операции ВКС РФ по борьбе с террористами в Сирии. За это время российской авиации совместно с сирийской армией удалось остановить наступление "Исламского государства"*, освободить обширные территории страны от боевиков (одна их самых значимых побед – установление контроля над Алеппо) и предотвратить развал страны.

Борьбу с терроризмом как цель своих операций в стране, где война идет уже седьмой год, декларируют и Соединенные Штаты. Однако слова американского военного командования зачастую расходятся с их действиями.

"Дружба" со всеми

Об одном из последних подобных случаев рассказали на этой неделе в российском Минобороны. Ведомство опубликовало аэрофотосъемку районов дислокации боевиков ИГ* севернее сирийского города Дейр-эз-Зор. На ней отчетливо видна техника подразделений специального назначения США в опорных пунктах, ранее оборудованных террористами. При этом вокруг этих объектов отсутствуют какие-либо следы штурма, боестолкновений с боевиками или воронок от ударов авиации международной коалиции.

"Факт, к сожалению, налицо, и он очень тревожный. А именно: мы убедились в очередной раз, что американская сторона, декларируя, вербально заявляя о том, что она заинтересована в ликвидации ИГ* и победе над террористами в Сирии, фактически некоторыми своими действиями демонстрирует обратное, что все-таки некие политические и геополитические задачи для Вашингтона важнее того, что задекларировано в плане приверженности контртеррористической борьбе", — прокомментировал ситуацию замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Объяснений от американской стороны относительно произошедшего, по его словам, так и не последовало.

В международной коалиции по борьбе с ИГ утверждения о взаимодействии с боевиками назвали ложными. Официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков, в свою очередь, назвал предоставленные российским военным ведомством доказательства "абсолютно объективными и конкретными".

Помощь боевикам со стороны Соединенных Штатов, похоже, носит системный характер: военно-дипломатический источник ранее заявил РИА Новости, что в августе ВВС США из района Дейр-эз-Зора эвакуировали на север Сирии свыше 20 полевых командиров и приближенных к ним террористов ИГ. При этом собеседник агентства отметил, что августовская эвакуация была не первой. Представитель международной коалиции, в свою очередь, эту информацию опроверг.

Неоднозначную политику Вашингтон проводит и по отношению к курдскому населению. Вашингтон поддерживает проводимые преимущественно курдскими "Сирийскими демократическими силами" (SDF) без согласия Дамаска операции по освобождению от ИГ* районов в Ракке и Дейр-эз-Зоре. Тем не менее, идею автономии сирийских курдов в Вашингтоне категорически не приемлют.

Да и сами по себе поставки вооружений в регион урегулирование конфликта не приближают: оружие может попасть и попадает в руки террористов. В Пентагоне, впрочем, заверяют, что контролируют "конечное использование" оружия, которое поставляет сирийской оппозиции. Представитель оборонного ведомства США Мишель Балданса сообщила РИА Новости, что источник закупок вооружения для "проверенных групп сирийской оппозиции" выбирается на основе критериев Пентагона с учетом наилучшего соответствия вооружения поставленной задаче, эффективности для министерства обороны США и с учетом "действующих контрактов".

Доцент Института общественных наук РАНХиГС, востоковед Сергей Демиденко объяснил, почему для Вашингтона подобная "двойная игра" — в порядке вещей. "Это суть американской политики на Ближнем Востоке — поддерживать и тех, и этих. Добиваются они только того, что, во-первых, они создают систему издержек и противовесов, когда и союзники находятся в узде, и некие оппозиционные структуры тоже не очень усиливаются. В случае поддержки внутренней оппозиции они просто добиваются того, что ежели какой-то прогнивший режим падет, то у них уже есть некая структура, которая будучи лояльна американцам, подхватит выпавшее знамя и опять возглавит страну. Для них главное – лояльность в регионе по отношению к ним", — поделился своим мнением с РИА Новости эксперт.

С подобной точкой зрения согласна советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина. "Россия в гораздо большей степени, чем США, заинтересована в урегулировании сирийского конфликта, это очевидно. Официально американцы также борются с террористами в этой стране, однако, задачу свержения правительства Сирии в Вашингтоне не отменяли. Поэтому нередко, американцы заигрывают с другими силами, в том числе с радикальными, в надежде использовать их в дальнейшем против правительства Башара Асада", — рассказала РИА Новости востоковед.

По мнению бывшего главы центра исследований Вооруженных сил Египта генерала Гамаля Мазлюма, Вашингтон поддерживает сирийскую оппозицию с целью продлить сирийский кризис. "Они не стремятся оказывать необходимое давление на оппозицию и региональных игроков, чтобы они двигались в направлении политического урегулирования и прекращения кровопролития", — убежден он.

"С потерей ИГ* не убита идея"

Но, несмотря на все эти препятствия, которые осложняют урегулирование многолетнего конфликта, все больше жителей сирийских городов возвращаются к уже, казалось бы, забытой жизни без ИГ. Так, к освобожденным от гнета террористов сирийских городов в ближайшие несколько недель, по словам губернатора провинции Мохаммеда ас-Самра, может присоединиться и сирийский Дейр эз-Зор.

Эксперты, впрочем, чрезмерного оптимизма в этой связи не испытывают. Супонина подчеркнула, что на разгроме ИГ* борьба с терроризмом в этой стране не закончится: "есть еще другие террористические организации, в частности, "Джебхат-ан-Нусра"*, которая контролирует провинцию Идлиб и борьба с которой потребует дополнительных усилий".

Кроме того, по ее словам, боевики самого ИГ подготовились к будущим поражениям и выработали тактику ухода. "К сожалению, не все боевики этой группировки будут уничтожены, многие переберутся в другие страны, в том числе в Европу. Террористическая организация в ближайшее время потеряет ряд опорных пунктов и штаб-квартир в Сирии, однако, говорить о ее полном уничтожении, на мой взгляд, было бы слишком оптимистично", — убеждена Супонина.

Демиденко не сомневается: "ежели не будет ИГ*, значит, будет кто-то другой, благо, кандидатов в Сирии на должность ИГ хоть отбавляй". "Как говорил Кутузов, "с потерей Москвы не потеряна Россия". С потерей ИГ* не убита идея. Вокруг идеи радикального ислама кооперируется либо униженные и оскорбленные, либо люди, которые считают, что нынешний мировой порядок устроен как-то не так, то есть идейные фигуры. Фактически идея радикального ислама в каком-то смысле заменила левую парадигму на Ближнем Востоке. Все обиженные под знаменами радикального ислама выступают за свои права, потому как официальный ислам у них ассоциируется с коррупцией, предательством, кумовством и так далее", — считает востоковед.

Что касается противостояния между официальным Дамаском и оппозицией, эксперт не исключает новый виток гражданской войны после "преодоления общей беды в лице ИГ". "Говорить о всеобъемлющем политическом урегулировании, конечно, пока нельзя… "Джебхат ан-Нусра"*, "Ахрар аш-Шам", "Джейш аль-Ислам" — все эти группировки никаким образом не уживутся с режимом Башара Асада", — полагает Демиденко.