Сирийская армия зачищает от ИГ* окрестности трассы Пальмира - Дейр-эз-Зор

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 30 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бойцы сирийской армии и союзные силы зачищают территорию, прилегающую к трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор в районе населенного пункта Аш-Шуля, сообщил РИА Новости источник в штабе операций города.
"Часть террористов ИГ* бежала в пустыню, после того, как была отбита атака. Сейчас армия и союзные силы преследуют противника и зачищают прилегающие к трассе территории", — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, основные действия проходят на отрезке трассы Аш-Шуля — Ас-Сухне. Зачистка и установка дополнительных опорных пунктов вдоль трассы необходима для обеспечения безопасности транспортного движения.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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