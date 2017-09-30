Сирийская армия зачищает от ИГ* окрестности трассы Пальмира - Дейр-эз-Зор

Бойцы сирийской армии отдыхают в тени техники на позициях в районе Дейр-эз-Зора. 15 сентября 2017

Бойцы сирийской армии отдыхают в тени техники на позициях в районе Дейр-эз-Зора. 15 сентября 2017

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 30 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бойцы сирийской армии и союзные силы зачищают территорию, прилегающую к трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор в районе населенного пункта Аш-Шуля, сообщил РИА Новости источник в штабе операций города.

Ранее стало известно, что террористы предприняли попытку отрезать главный путь снабжения Дейр-эз-Зора, напав на позиции военных. Мощную атаку удалось отбить и ликвидировать большое количество боевиков.

"Часть террористов ИГ* бежала в пустыню, после того, как была отбита атака. Сейчас армия и союзные силы преследуют противника и зачищают прилегающие к трассе территории", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, основные действия проходят на отрезке трассы Аш-Шуля — Ас-Сухне. Зачистка и установка дополнительных опорных пунктов вдоль трассы необходима для обеспечения безопасности транспортного движения.

Южная трасса, ведущая от Пальмиры в Дейр-эз-Зор, является главным путем снабжения недавно осажденного города. По ней в город ежедневно прибывают колонны с продовольствием и медикаментами.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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