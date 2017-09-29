МИД: отказываясь от сотрудничества по Сирии, США помогают ИГ*

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Создается впечатление, что США не хотят допускать разгрома террористов "Исламского государства"* сирийскими войсками, действующими при поддержке ВКС, заявил замглавы российского МИД Олег Сыромолотов.

Он назвал абсурдной ситуацию, когда внешняя сила, которая находится в Сирии без согласия официальных властей, начинает определять географические рамки для действий правительственных войск, пытающихся освободить свою страну от террористов.

"Прямо говорим американским коллегам: мы предлагаем вам координацию и взаимодействие в борьбе с террористами в Сирии – вы отказываетесь. Кто остается в выигрыше? ИГИЛ*", — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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