Россия пресекает попытки США тормозить борьбу с ИГ* в Сирии, заявили в МИД

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российская сторона жестко отводила и будет отводить попытки Вашингтона затормозить быструю и окончательную ликвидацию террористического очага в Сирии, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, курирующий антитеррористическое сотрудничество.

Он указал, что "в то же время в данном контексте должен вновь предельно четко акцентировать внимание на том, что мы жестко отводили и будем отводить попытки США воспрепятствовать быстрой и окончательной ликвидации террористического очага в Сирии, замедлить наступление правительственных сил". Он не уточнил, как именно российская сторона отводит подобные попытки американской стороны.

При этом он добавил, что "абсурдна ситуация, при которой внешняя сила, присутствующая на сирийской территории незаконно, без согласия правительства САР, начинает определять географические рамки для действий сирийской армии, осуществляющей операцию по освобождению собственной страны от террористов".