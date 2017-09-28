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Война в Сирии
Война в Сирии

Без потерь: Минобороны опровергло захват российских солдат боевиками ИГ*

21:1228.09.2017
(обновлено: 21:15 28.09.2017)
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© РИА НовостиВоенная полиция Вооружённых Сил Российской Федерации в Сирии. Архивное фотоВоенная полиция Вооружённых Сил Российской Федерации в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Сообщения о том, что российские военнослужащие в Сирии попали в плен, не соответствуют действительности, заявил журналистам представитель Минобороны с авиабазы Хмеймим.

Пациент в государственной больнице имени Асада в Дейр-эз-Зоре, Сирия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Сутки под прицелом: врач рассказал о захвате ИГ* больницы в Дейр-эз-Зоре

По его словам, никаких подобных инцидентов в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии не было.

Ранее СМИ сообщили, что двое российских военных якобы попали в плен к боевикам ИГ*, а еще один был убит в ходе боев за поселок Эш-Шула.

"Все военнослужащие Вооруженных сил России, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и выполняют поставленные задачи по предназначению. Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих ВС России в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было", — заявил представитель Минобороны.

Информационная война

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин считает, что подобные сообщения можно охарактеризовать как информационную войну. Он отметил, что ИГ* таким образом стремится компенсировать свои военные неудачи и продемонстрировать силу.

Район Джафра в Дейр-эз-Зоре во время наступления сирийской армии и бойцов народного ополчения
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Источник сообщил об авиаударе по складу оружия ИГ* в Дейр-эз-Зоре

"На мой взгляд, подобные информационные вбросы говорят о том, что силы ИГИЛ* истощаются, и террористам необходимы какие-то виртуальные победы для того чтобы сохранять свой информационный имидж среди тех слушателей, на которых рассчитаны такие информационные поводы. Мол, ИГИЛ* борется, продолжает свою деятельность, что надо продолжать ему помогать — собирать деньги, посылать добровольцев, торговать оружием, покупать нефть", — сказал он.

Почему Дейр-эз-Зор

Дейр-эз-Зор назван в сообщениях СМИ неслучайно. На этой территории последние несколько недель идут ожесточенные бои. Сирийская армия 5 сентября при поддержке российских ВКС прорвала трехлетнюю блокаду террористов ИГ*, а 18 сентября форсировала реку Евфрат и выбила боевиков из нескольких населенных пунктов.

Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ИГ* контролирует более 80% нефтяных месторождений в Дейр-эз-Зоре

Однако террористы продолжают контролировать часть территории и обстреливают из минометов жилые кварталы Дейр-эз-Зора и его окрестности.

В результате одного из обстрелов со стороны ИГ* 24 сентября в районе Дейр-эз-Зора погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов. Старший группы российских военных советников находился на командном пункте сирийских войск, где помогал правительственным вооруженным силам в управлении операцией по освобождению Дейр-эз-Зора.

В тот же день стало известно, что под минометный обстрел в этом районе попал корреспондент РИА Новости. Снаряд разорвался рядом с машиной, журналист не пострадал.

* Запрещенная в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Десантная операция сирийской армии при участии военных российских советников
© РИА Новости, Инфографика
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Десантная операция в Сирии

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