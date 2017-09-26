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Война в Сирии
Война в Сирии

В Пентагоне прокомментировали сообщения о закрытии военной базы США в Сирии

03:5726.09.2017
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© AFP 2017 / Delil SouleimanАмериканский бронеавтомобиль в Сирии. Архивное фотоАмериканский бронеавтомобиль в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman

ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Коалиция во главе с США в рамках кампании по борьбе с группировкой "Исламское государство"* открыла в Сирии и Ираке несколько военных баз, часть из которых к настоящему времени уже закрыта, сообщили РИА Новости в Пентагоне.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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"По всей территории Сирии и Ирака коалиция открыла и закрыла несколько баз, как того требует оперативная обстановка, с тем, чтобы обеспечить эффективную поддержку сил наших партнеров. Решение о создании и закрытии временных баз определяется требованиями оперативной обстановки и ходом кампании", — заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Таким образом представитель ведомства прокомментировал сообщения СМИ о том, что некоторое время назад американские военные покинули базу Аз-Закф на юге Сирии в рамках договоренностей с Россией в связи с планами о создании зон деэскалации в арабской республике.

"По поводу зон деэскалации я советую обратиться в госдепартамент. Министерство обороны (США) концентрируется на военном разгроме ИГ*", — отметил Рэнкин-Гэллоуэй.

База в Ат-Танф

При этом он подтвердил, что США сохраняют свое присутствие на базе Ат-Танф (в 70 километрах к юго-западу от базы Аз-Закф, недалеко от границы с Ираком и Иорданией).

Машина, в которой находился попавший под обстрел в Сирии корреспондент РИА Новости
© РИА Новости
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"Силы коалиции и партнеров по-прежнему действуют в Ат-Танф. Коалиция продолжает свою миссию по подготовке сил партнеров в приграничном регионе в рамках своей кампании по разгрому ИГ* на всей территории Сирии и Ирака. Уже более года силы коалиции в районе Ат-Танф продолжают готовить "МаТ" для (участия в) контртеррористических операциях против ИГ*", — сказал собеседник агентства.

Аббревиатурой "МаТ" в Пентагоне называют группировку сирийской оппозиции "Джейш Магавир ас-Саура", которая входит в так называемую "Сирийскую свободную армию".

Помимо базы в районе Ат-Танф, коалиция США (в основном это американский спецназ) оказывает поддержку "Сирийским демократическим силам" (СДС) в провинциях Ракка, Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор.

Вид на город Анкара. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Костяк и руководство СДС состоит из отрядов курдских сил самообороны, которые сейчас ведут наступление на город Ракка. В этих районах во избежание столкновений между поддерживаемыми США отрядами и правительственными войсками Сирии, которых поддерживают российские военные, созданы специальные "зоны предотвращения конфликтов".

В последнее время, по данным Минобороны РФ, было зафиксировано несколько случаев обстрелов со стороны СДС подразделений сирийской армии. Со своей стороны, в Пентагоне также заявили, что СДС попали под огонь правительственных сил.

Позиция России

Ранее Москва выражала обеспокоенность тем, что США наращивают свое военное присутствие в южных районах Сирии в нарушение норм международного права.

Силы США патрулируют окраину сирийского города Манбий в провинции Алеппо
© AP Photo / Arab 24 network
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Как заявила 22 июня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, у российской стороны вызывает недоумение информация по переброске на базу антиигиловской коалиции в районе города Ат-Танфа мобильных ракетно-артиллерийских систем Himars, а также развертывание дополнительного американского контингента в населенном пункте в 70 километрах к северо-востоку от Ат-Танфа.

Россия неоднократно подчеркивала, что действия в Сирии США и международной коалиции не легитимны, так как проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском. Более того, самолеты коалиции неоднократно наносили удары по правительственным силам САР как на севере, так и на юге страны. При этом сама РФ проводит операцию в Сирию по просьбе властей САР.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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