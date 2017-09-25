Россия призвала США доказать приверженность борьбе с терроризмом в Сирии

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Россия хотела бы, чтобы США на практике доказали приверженность борьбе с терроризмом в Сирии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы, конечно, хотим, чтобы практическая работа (по борьбе с терроризмом в Сирии – ред.) велась американской стороной в полном соответствии с теми заявлениями, которыми насыщено информационное пространство", — сказал Рябков журналистам.

Он отметил, что Москва "действует именно так". "У нас никогда слова не расходятся с делами. Мы заявили на момент начала операции в Сирии, что наша задача — это победа над террористами. И мы уверенно вместе с сирийским правительством продвигаемся к достижению этой цели", — подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

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