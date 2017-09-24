Если США не будут мешать сирийской армии, дни ИГ* сочтены, заявил Клинцевич

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Если США и коалиция их союзников не будут мешать армии Сирии в уничтожении террористов, дни "Исламского государства"* сочтены, заявил РИА Новости в воскресенье первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее глава МИД Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что победа над терроризмом в Сирии близка.

"Думаю, что в основном можно согласиться с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом: террористы в Сирии находятся на краю пропасти. В то же время я бы пока подождал говорить о конкретных сроках", — сказал сенатор.

По его мнению, эти сроки в большей степени зависят даже не от степени сопротивления террористов. "Принципиально важна позиция коалиционных сил, возглавляемых США. Если они, по крайней мере, не будут мешать сирийской армии "делать свою работу", то дни ИГ в Сирии действительно сочтены", — полагает законодатель.

По его словам, речь идет только о сроках. "В целом победа над терроризмом в Сирии предрешена, и наш вклад в нее трудно переоценить", — заключил Клинцевич.

*Террористическая организация, запрещена в России

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