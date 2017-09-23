Елисейский дворец сообщил о гибели французского солдата на Ближнем Востоке

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Власти Франции сообщили о гибели французского солдата в субботу утром в регионе Сирии и Ирака.

"Президент республики (Эммануэль Макрон) с глубокой грустью узнал о гибели в Леванте этим утром солдата 13-го парашютно-десантного мотопехотного полка", — говорится в коммюнике Елисейского дворца. Отмечается, что солдат погиб в ходе сражений.

Президент отметил, что военный отдал жизнь ради "защиты страны, граждан и борьбы против жестокости". Макрон выразил соболезнования семье, друзьям и "братьям солдата по оружию", отмечается в коммюнике.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

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