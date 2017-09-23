Эксперт рассказал о важности освобожденных газовых полей в Дейр-эз-Зоре

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 23 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Освобождение газовых месторождений в провинции Дейр-эз-Зор и восстановление инфраструктуры на них может сыграть большую роль в стабилизации подачи электроэнергии населению во всех провинциях Сирии, сообщил РИА Новости главный представитель сирийской газовой компании в Дейр-эз-Зоре Амин Аль-Хамид.

Террористическая организация "Исламское государство"* захватила нефтяные и газовые поля в провинции Дейр-эз-Зор в апреле 2014 года.

"После освобождения государство сможет перегонять нефть и газ практически во все провинции Сирии. Газ из Дейр-эз-Зора может питать все ТЭЦ в Сирии, в том числе в Хомсе, Алеппо и Дамаске. Освобождение нефтяных и газовых ресурсов (в Дейр-эз-Зоре) сыграет, безусловно, положительную роль в ситуации в стране. Государство сможет стабильнее предоставлять гражданам нефтепродукты и подачу электроэнергии", — сказал Аль-Хамид.

По данным сирийской газовой компании, часть ресурсов продавалась боевиками на подконтрольных им территориях. "Большая часть нефти и газа отправлялась в Ирак, иногда в Турцию. Мы знаем, что много машин с иракскими номерами приезжали за нефтью и бытовым газом", — добавил Аль-Хамид.

На сегодняшний день перебои с подачей электроэнергии наблюдаются во всех городах Сирии. В Дамаске многие спальные районы получают государственное электричество не более 10 часов в сутки. В Алеппо государственное электричество подается из провинции Хама всего на несколько часов в день, все остальное время жилые дома и госучреждения получают электричество от локальных дизельных генераторов. В городе Дейр-эз-Зор государственное электроснабжение отсутствует полностью, террористы при отступлении уничтожили и разграбили электростанции и подстанции, питающие город.

*Террористическая организация, запрещена в России

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