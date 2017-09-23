ИГ* разрушила почти всю инфраструктуру месторождений газа в Дейр-эз-Зоре

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 23 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* намеренно разрушили практически всю инфраструктуру крупных газовых месторождений в Дейр-эз-Зоре, рассказал РИА Новости главный представитель сирийской газовой компании в Дейр-эз-Зоре Амин Аль-Хамид.

"По нашим данным, террористы уже уничтожили полностью инфраструктуру на месторождениях Омар и Танак, так же в Коноко часть объектов были разрушены", — сказал Аль-Хамид.

По словам инженера, террористы также подорвали газопровод на юго-востоке Дейр-эз-Зора, идущий от газовой станции Коноко до Хомса.

"Коноко со всеми колодцами может выдавать до двух миллионов кубических метров в сутки. Это самое крупное месторождение в Дейр-эз-Зоре. До войны было третьим по величине месторождением в Сирии. Восстановление инфраструктуры полей возможна, но оценка ущерба может быть дана, как только мы сможем посетить эти места и провести детальное обследование",- добавил представитель газовой компании.

В Дейр-эз-Зоре 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду террористической группировки "Исламское государство"*. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ 18 сентября форсировали реку Евфрат в районе Дейр-эз-Зора, выбив боевиков из ряда населенных пунктов. Освободив ряд деревень северо-восточнее Дейр-эз-Зора, армия ведет ожесточенные бои с ИГ* в нескольких километрах от месторождений Коноко.

* Террористическая группировка, запрещена в РФ