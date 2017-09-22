Депутат Госдумы рассказал, к чему может привести раздел Сирии

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия") считает, что раздел Сирии может привести к обострению курдской проблемы не только в самой Сирии, но и в Ираке, Турции, Иране и Иордании.
Ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что раздела Сирии допускать нельзя, цепная реакция пойдет по всему Ближнему Востоку.
"Да всех, и Ирака, и Турции, и Ирана, и, естественно, Сирии, и Иордании", — ответил Чепа на вопрос РИА Новости, каких стран коснется цепная реакция в случае раздела Сирии.
"Если сегодня взять и разделить страну, это создаст конфликт. Курдская проблема — это мина, заложенная много лет назад. Все приграничные с курдами страны: в каждой стране будет проблема", — пояснил депутат.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.
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