Депутат Госдумы рассказал, к чему может привести раздел Сирии

Бойцы сирийской армии во время наступления на город Хальфая на севере сирийской провинции Хама

Бойцы сирийской армии во время наступления на город Хальфая на севере сирийской провинции Хама

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия") считает, что раздел Сирии может привести к обострению курдской проблемы не только в самой Сирии, но и в Ираке, Турции, Иране и Иордании.

Ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что раздела Сирии допускать нельзя, цепная реакция пойдет по всему Ближнему Востоку.

"Да всех, и Ирака, и Турции, и Ирана, и, естественно, Сирии, и Иордании", — ответил Чепа на вопрос РИА Новости, каких стран коснется цепная реакция в случае раздела Сирии.

"Если сегодня взять и разделить страну, это создаст конфликт. Курдская проблема — это мина, заложенная много лет назад. Все приграничные с курдами страны: в каждой стране будет проблема", — пояснил депутат.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

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