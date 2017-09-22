Глава МИД: Саудовская Аравия ожидает решение по контактной группе по Сирии

ООН, 22 сен — РИА Новости. Саудовская Аравия ожидает решение по французскому предложению учредить новую контактную группу по Сирии, заявил РИА Новости министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

"Это сейчас обсуждается разными странами, и мы увидим, какими будут результаты", — сообщил РИА Новости аль-Джубейр на полях ГА ООН.

Ранее в сентябре Макрон выступил с идеей учредить новую контактную группу по Сирии. Тогда он пообещал, что она "начнет работу в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре". Сообщалось, что туда войдут страны-участницы Совета Безопасности ООН, а также все заинтересованные стороны.

Посол Франции в Москве Сильви Берманн, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что в контактную группу по Сирии предварительно должны войти пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (РФ, США, Франция, Великобритания, Китай), и в настоящий момент в Нью-Йорке ведутся консультации по вопросу ее окончательного состава.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.