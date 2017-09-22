Глава МИД Сирии: США не хотят, чтобы Дамаск сотрудничал с Россией и Ираном

ООН, 22 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты не хотят, чтобы сирийские правительственные силы в сотрудничестве с Россией и Ираном освобождали Дейр-эз-Зор, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым "на полях" Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"США, как и всегда, не хотят видеть, как сирийцы сотрудничают с Россией и Ираном по освобождению Дейр-эз-Зора", — сказал Муаллем. "Это наши территории, и мы сделаем все, чтобы покончить с ИГИЛ* (ИГ*)", — добавил глава МИД Сирии.

*Запрещенная в России террористическая организация

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