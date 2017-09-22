В SDF назвали сроки освобождения Ракки от ИГ*

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Отряды поддерживаемых США "Сирийских демократических сил" (SDF) рассчитывают освободить город Ракка от боевиков ИГ* в течение одной-двух недель, заявил РИА Новости официальный представитель SDF Талял Село.

"Скоро, может быть, через неделю или две мы объявим об окончательном контроле SDF над всем регионом", — заявил Село.

По его словам, под контролем боевиков ИГ* сейчас 20% территории города. "Бои сейчас ведутся в квадрате, удерживаемом боевиками", — отметил Село.

Ракка находится под контролем ИГ* с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города. Ранее представитель SDF заявила, что в Ракке осталось от 700 до 1000 террористов.

*Запрещенная в России террористическая организация

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