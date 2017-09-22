Ракку могут полностью очистить от ИГ* через полтора месяца, сообщили СМИ

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сирийская Ракка может быть полностью освобождена от боевиков террористической организации "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) через полтора месяца, передает агентство ANF со ссылкой на командира поддерживаемых США арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) Рожду Фелата.
Фелат добавила, что боевики сейчас остаются только на севере города. "Многие сдаются нам… Недавно лидер банды пришел и сдался нашим силам", — приводит агентство слова командира.
Она отметила, что военная кампания продолжается, как было запланировано.
Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города. Ранее представитель SDF заявила, что в Ракке осталось от 700 до 1000 террористов.