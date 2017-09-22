Российские военные поделились со скаутами в Алеппо навыками выживания

АЛЕППО, 22 сен — РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии посетили отряд сирийских скаутов в одной из школ Алеппо и поделились с ними навыками выживания в полевых условиях.

"В ходе мастер-класса мы показали детям, как вязать узлы, перемещать грузы с минимальными усилиями, а также останавливать венозное и артериальное кровотечение", — сообщил журналистам представитель центра Нурмагомед Гюлов.

Скауты Алеппо пока не могут разбить лагерь в лесу, поскольку за городской чертой небезопасно из-за минных полей. Поэтому ставить палатки приходится прямо в центре города, на заднем дворе школы.

По словам вожатого Абдуллы Битара, отряд, где российские военные провели мастер-класс, был создан более 20 лет назад. "Он не прекратил свою работу даже когда в городе велись боевые действия. В нем числится 300 детей. Много сирот", — уточнил Битар.

Многим детям приходится на практике применять полученные в отряде навыки. "Знания, полученные в отряде, пригодились, когда снаряд прилетел в квартиру соседей. Одному из них повредило ногу, я оказал ему первую помощь и помог спустить его на первый этаж и передать врачам", — рассказал скаут Берхам Джеляби.

Сирийские скауты — старейшая детская организация в стране. Она была основана в 1912 году и входит во Всемирную организацию скаутского движения. До начала военных действий в Сирии национальный учебный центр скаутов располагался в городе Забадани, который несколько лет находился под контролем боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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