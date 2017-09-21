Российские военные доставили гумпомощь в сирийскую провинцию Дераа

ДЕЙР-ХАБИЯ (Сирия), 21 сен — РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон доставили несколько тонн гуманитарной помощи в поселок Дейр-Хабия в зоне деэскалации провинции Дераа.

"В этих наборах (гуманитарной помощи — ред.) мука, рис, чай и консервы. Помимо этого в Дейр-Хабию мы привезли дополнительно несколько десятков мешков с гречкой, сахаром и мукой. Мешки по 50 килограммов. Их тоже потом раздадут нуждающимся", — сказал журналистам сотрудник центра Владислав Маргиев.

Боевики террористической группировки "Исламское государство"* контролировали населенный пункт несколько лет. При отступлении они разрушили основные объекты инфраструктуры. По словам жителя поселка Ахмеда Аль-Хатыба, перед уходом игиловцы взорвали водокачку и трансформаторную подстанцию. "У кого есть возможность, купили генераторы. Но большинство живет без света и воды", — рассказал он.

Для этого поселка уже выделены деньги для восстановления электро- и водоснабжения, заверил депутат народного совета Сирии Хасан Алуш. "Мы поможем деньгами и тем, кто остался без крыши над головой", — добавил он.

По итогам шестой встречи в Астане по Сирии Россия, Турция и Иран объявили о создании четырех зон деэскалации — к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, на границе Сирии с Иорданией — в провинции Дераа, а также в провинции Идлиб. Мониторинг в зоне деэскалации в провинции Идлиб будут осуществлять силы Ирана, России и Турции, а в остальных зонах этим будет заниматься российская военная полиция.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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