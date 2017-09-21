В Кувейте рассказали о размерах средств, вложенных в гумпомощь Сирии

ДУБАЙ, 21 сен — РИА Новости. Кувейт потратил 1,6 миллиарда долларов на оказание гуманитарной помощи сирийцам за время конфликта в стране, сообщил во время выступления на Генассамблее ООН премьер-министр Кувейта шейх Джабер аль-Мубарак Аль-Хамад ас-Сабах.

"Кувейт предоставил 1,6 миллиардов долларов агентствам ООН, правительственным и неправительственным организациям для оказания гуманитарной помощи сирийскому народу за время конфликта в стране", — сказал ас-Сабах.

По его словам, позиция Кувейта в отношении конфликта в Сирии остается неизменной с самого начала, эмират "не видит военного решения кризиса в Сирии".

Как отметил ас-Сабах, для прекращения конфликта в Сирии необходимо выполнение Женевского коммюнике от 2012 года и резолюций ООН, принятых по этому поводу.

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