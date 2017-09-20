Сирийский дипломат отметил изменение курса Иордании по отношению к САР

АММАН, 20 сен — РИА Новости. Временный поверенный в делах посольства Сирии в Иордании Айман Аллуш в интервью РИА Новости заявил о положительных изменениях в позиции Иордании по отношению к САР, связанных в том числе с прекращением поддержки сирийской оппозиции со стороны США.

Аллуш заявил, что ряд стран впали в разногласия, например, Катар и Саудовская Аравия, а США более не заинтересованы в поддержке оппозиции. "Другими словами, оказывавших давление на Иорданию факторов больше нет, страна чувствует, что может действовать в своих интересах… Позиция Иордании не была позитивной в последнее время, но ситуация изменилась в силу событий "на земле" в Сирии", — отметил он.

Дипломат напомнил о жестких заявлениях иорданских чиновников в адрес Сирии еще в недавнем прошлом. Аллуш уточнил, что связи между странами отсутствуют с начала конфликта, граница была закрыта из-за активности поддерживаемых странами Персидского залива боевиков на юге Сирии и контрабанды оружия из Иордании.

Сирийские власти неоднократно предоставляли доказательства помощи иорданской стороны незаконным вооруженным бандформированиям, включая террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра*", которая контролирует пограничную территорию в районе сирийской провинции Дераа. По данным сирийских военных, террористы беспрепятственно пересекают сирийско-иорданскую границу, производя ротацию или перебрасывая необходимые боеприпасы и оружие из Иордании на территорию Сирии.

При этом, как заявил Аллуш, контакты с иорданской стороной поддерживаются "небольшие" — только на уровне органов безопасности. "При этом есть позитивные политические заявления со стороны Иордании… также исчез термин "силы Асада", вместо него теперь употребляется определение "сирийская арабская армия" — она и сражается с самого начала конфликта", — отметил Аллуш.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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