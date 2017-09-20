Песков призвал Трампа уважать суверенитет других государств

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы США Дональда Трампа о Сирии, напомнил о позиции Владимира Путина об уважении к суверенитету каждого государства.

Ранее американский президент Дональд Трамп, выступая с трибуны ООН, заявил, что США не останется ничего другого, кроме как уничтожить КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам. Пескову был задан на вопрос о том, не находят ли в Кремле противоречий в словах Трампа, который заявил, с одной стороны, о важности суверенитета стран, а, с другой, и о том, что считает режим Башара Асада в Сирии "криминальным".

"Ценность и безальтернативность в современном мире суверенитета для каждого государства Владимир Путин акцентирует постоянно и последовательно. Наш президент уже давно говорит о том, что, к сожалению, не многие страны в современном мире могут позволить себе быть истинно суверенными. Россия относится к такому числу стран. Вы знаете, что Путин всегда говорит об уважении суверенитета других государств и выступает за выстраивание весьма прагматичным образом взаимовыгодных отношений, основанных на взаимном доверии и уважении", — ответил Песков на вопрос журналиста.