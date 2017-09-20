Посол Франции в РФ сообщил о возможном расширении контактной группы по САР

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. В контактную группу по Сирии предварительно войдут пять постоянных членов Совета безопасности ООН (РФ, США, Франция, Великобритания, Китай), в Нью-Йорке сейчас ведутся консультации по вопросу ее окончательного состава, заявила в интервью РИА Новости посол Франции в Москве Сильви Берманн.

С идеей учредить новый механизм сирийского урегулирования – так называемую контактную группу – ранее выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Каких-либо подробностей по работе этого формата французская сторона не разглашала.

Берманн отметила, что в Париже считают важным "переходить к политической фазе разрешения конфликта в Сирии".

"В контактную группу предположительно должны войти пять постоянных членов Совета безопасности ООН, конечно, Россия в их числе", — пояснила французский дипломат. Она подчеркнула, что окончательное решение о составе группы пока не принято. "Сейчас в Нью-Йорке ведутся консультации по этому вопросу", — рассказала она.

На этой неделе в Нью-Йорке проходят мероприятия в рамках сегмента высокого уровня Генассамблеи ООН. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Министерская неделя на Генассамблее ООН всегда очень насыщена, и, безусловно, в ее рамках пройдут встречи по Сирии, в том числе контакты на уровне генерального секретаря ООН", — добавила Берманн.

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